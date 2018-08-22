Алексей «Solo» Березин: «Соврал в прошлом интервью. Основные стратегии приберегли на плей-офф»

Капитан состава по Dota 2 российской организации Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в послематчевом интервью на The International 2018 признался, что соврал на прошлом интервью. Ранее Березин сообщил, что команда сфокусирована на групповом этапе. Однако после победы «Медведей» над Mineski во втором раунде нижней сетки Solo признался, что основные стратегии и идеи команда приберегла на стадию плей-офф.

Завтра VP встретится с американской OpTic Gaming в матче на вылет. Напомним, на групповом этапе пятерка из СНГ заняла второе место.

— В этом году у нас была группа легче, но мы все равно не смогли занять первое место, — отметил Solo. — Мы не очень хорошо выступали. В прошлом интервью я сказал, что мы сфокусированы на групповом этапе. Это была ложь. Мы решили оставить основные стратегии на плей-офф.