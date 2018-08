Valve неправильно напечатала тег Evil Geniuses на баннере Rogers Arena. Организация переименовала твиттер

На reddit опубликовали фотографию с вымпелом Evil Geniuses у входа в Rogers Arena. По мнению организаторов, команда называется Evil Genuises. Американский клуб не стал апеллировать и переименовал аккаунт в твиттере.

The @EvilGeniuses banner is spelt wrong at the red carpet at TI. https://t.co/2SJsEqNB57 #dota2 pic.twitter.com/xCBPI8Pzz7— Reddit Dota 2 (@redditdota2) August 20, 2018

Баннер EG написан неправильно на красной дорожке TI We make it work. — Evil Genuises (@EvilGeniuses) August 20, 2018

Мы все сделали как следует

Плей-офф TI8 пройдет с 20 по 25 августа на Rogers Arena в Ванкувере. Текущий призовой фонд турнира превышает $24,8 млн и продолжает расти за счет продаж Боевых пропусков. 20 августа он также опередил показатель The International 2017. Evil Geniuses начнут выступление с верхней сетки, где в первом матче встретятся с Team Secret. Игра стартует 21 августа в 23:00 мск.