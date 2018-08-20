Valve обновила стриминговые возможности Steam перед The International 2018

Компания Valve обновила встроенные в сервис Steam плеер для просмотра прямых киберспортивных трансляций. Новые возможности появились перед стартом решающих матчей The International 2018.

В обновленном плеере Valve улучшила плавность перемотки — теперь вы можете выбрать, с какого момента смотреть игру сразу, как только подключились к трансляции. На временной шкале появились специальные маркеры с хайлайтами игры — лучшими драками, убийствами Рошана и так далее.

Также Valve улучшила встроенные в Steam чаты, а также позволила пользователям собираться в группы и смотреть The International 2018 вместе. Протестировать плеер можно на Steam.tv.

Valve заверила, что это только первая итерация плеера. В дальнейшем он будет обновляться и обрастать новым функционалом.