KuKu: Team Liquid и EG — команды, игровой стиль которых я изучаю

Капитан TNC Predator Карло KuKu Палад в преддверии плей-офф The International 2018 дал интервью киберспортивному сайту VpeSports. В нем он поделился соображениями от предстоящего матча с Mineski, рассказал о командах, игровой стиль которых он изучает, а также попытался сформулировать, что такое — показывать «хорошую доту».

«Я слежу за играми Team Liquid и EG, изучаю их стиль. Они хороши и на линиях, и прекрасно контролируют карту, и в драках».

«Для нас игра с Mineski в нижней сетке — это плюс, потому что они очень сильная команда. Но это формат best-of-1. Поэтому, тут может случиться все, что угодно: они могут нас удивить или мы их».

«Хорошая дота» не допускает индивидуальных действий, пятерки должна действовать как команда. Даже есть вы стоите на линии в одиночку, вы должны продолжать общаться с командой, потому что нет плохого общения. Коллектив всегда должен действовать, как единое целое»

Матч между TNC и Mineski состоится сегодня примерно в 03:30 по московскому времени.