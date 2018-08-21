Ещё
No [o] ne: «Где-то я не доиграл, где-то — еще кто-то»
Далее:
Читайте также:
Ещё

No [o] ne: «Где-то я не доиграл, где-то — еще кто-то» 

CyberSport.ru 21 августа 2018
Мидер Virtus.pro Владимир No [o] ne Миненко прокомментировал поражение PSG.LGD в первом туре верхней сетки The International 2018. По его мнению, команда проиграла сама себе на первой карте, а на второй коллектив не смог сдержать вражеского Terrorblade. Российская организация опубликовала видео во «ВКонтакте».
«На первой карте была допущена критическая ошибка. Мнения разделились в игре. У нас зачастую так, что один говорит — другие исполняют в такие моменты. Не получилось выиграть — проиграли сами себе. На второй карте пик у нас был очень хороший, как по мне, но они нас просто переиграли. Где-то я не доиграл, где-то — еще кто-то. По итогу у них был Terrorblade на фри фарме, и мы просто не смогли с этим справиться» 22 августа в ~05:00 мск VP сыграет против Mineski в нижней сетке TI8. Ознакомиться с расписанием матчей турнира можно здесь.
CyberSport.ru: последние новости
Heen о первой карте матча Liquid против EG: «Мы бы легко победили на карте, если бы принимали лучшие решения» ESEA забанила двух игроков за подставные матчи Puppey о давнем конфликте с Topson: «Я постараюсь перестать флеймить. Остаются шансы, что я зафлеймлю вас — и вам повезёт выиграть TI»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане3
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде5
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит11
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение