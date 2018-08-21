No [o] ne: «Где-то я не доиграл, где-то — еще кто-то»

Мидер Virtus.pro Владимир No [o] ne Миненко прокомментировал поражение PSG.LGD в первом туре верхней сетки The International 2018. По его мнению, команда проиграла сама себе на первой карте, а на второй коллектив не смог сдержать вражеского Terrorblade. Российская организация опубликовала видео во «ВКонтакте».

«На первой карте была допущена критическая ошибка. Мнения разделились в игре. У нас зачастую так, что один говорит — другие исполняют в такие моменты. Не получилось выиграть — проиграли сами себе. На второй карте пик у нас был очень хороший, как по мне, но они нас просто переиграли. Где-то я не доиграл, где-то — еще кто-то. По итогу у них был Terrorblade на фри фарме, и мы просто не смогли с этим справиться» 22 августа в ~05:00 мск VP сыграет против Mineski в нижней сетке TI8. Ознакомиться с расписанием матчей турнира можно здесь.