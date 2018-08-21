Капитан «Винстрайк» о матче с Newbee: «Ничего необычного, стандартная победа»

Капитан состава по Dota 2 российской организации Winstrike Андрей «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко прокомментировал матч с китайской Newbee в первом раунде плей-офф The International 2018. Обладатель квоты от СНГ победил со счетом 1:0 и продолжит выступление в нижней сетке.

В следующем раунде команда Богдана «Iceberg» Василенко сыграет с проигравшим пары VGJ.Storm — OG. Newbee покинула турнир, заняв 13-16 место.

Всего в турнире принимали участие 18 команд. В плей-офф прошли по восемь участников из обеих групп, при этом по четыре сильнейших коллектива начнут выступление в верхней сетке. Финальная стадия первенства проходит на «Роджерс Арена» в Ванкувере. Призовой фонд составляет 24,4 миллиона долларов.

— На самом деле, мы играли очень много тренировок против Newbee, — отметил Бондаренко. — Поэтому мы знали, что она не так хороша, как в прошлом году. Мы были уверены в своей игре. Ничего необычного, это была стандартная победа на большом турнире, как на EPICENTER XL.