«Шальке» выиграл первый турнир, организованный лигой Жерара Пике

Киберфутболисты «Шальке» Майк «El Matador 23» Линден и Матиас «S04_GoooL» Винклер выиграли первый турнир, организованный лигой Жерара Пике eFootball.Pro. Игроки немецкого клуба оказались сильнее представителей «Сантоса» и «Селтика». Турнир по PES 2019 проходил в формате «2 на 2».

So proud of winning the #eFPInvitational 🤙 A perfect start into the #PES2019 season 💙 Thx to my m8s @MatzeGoooL & @EL_Matador23, love u guys 😍 And gg to our opponents @Indominator94 @E_C_Oneill (@CelticFCeSports) & @PW_Christopher @GuiFera01 (@SantosFC), pleasure to meet u! pic.twitter.com/akBWcKH4WU

— Dennis Winkler (@his_wideness) 12 августа 2018 г.