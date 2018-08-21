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Алексей Solo Березин: во второй игре мы взяли наш специальный пик
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Алексей Solo Березин: во второй игре мы взяли наш специальный пик 

Чемпионат.com 21 августа 2018
Капитан Virtus.pro Алексей Solo Березин в послематчевом интервью прокомментировал поражение от PSG.LGD.
«Думаю, у нас были очень неплохие драфты, мы спланировали нашу игру от начала до конца. В первой игре мы лидировали, но одна большая ошибка привела к поражению. Во второй игре мы взяли наш специальный пик. Мы играли намного лучше. Думаю, основная проблема была в стадии лайнинга. Мы неправильно расставились по линиями, могли сделать это лучше», — заявил Березин.
Капитан Virtus.pro также отметил, что на команду никак не влияет статус TI. По его словам, все зависит от турнирной меты. «Она поменялась. Раньше мы играли на роумящих героях, сейчас нужно отыгрывать линии два на два. Это во многом сказывается на нас», — заключил Березин.
В нижней сетке Virtus.pro проведет свой матч против Mineski. Игра начнется 22 августа примерно в 05:00 по Москве.
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