Игроки Winstrike Team: наша общая цель — победить на TI

Игроки Winstrike Team рассказали ведущей англоязычной студии Кейси Айтчисон о цели на The International 8.

«Мне кажется, [победа] важна для всех. Многие игроки тратят годы, чтобы достичь этого…

Мне кажется, что это наша общая цель — победить на TI, это важно для нас. Это наша цель — мы тут для победы на TI. [У нас нет промежуточной цели]. Мы тут чтобы победить на этом турнире, вот и все», — признались Айрат Silent Газиев и Алексей Nongrata Васильев.

Команда из СНГ победила в первом раунде нижней сетки. Матч против Newbee завершился со счетом 1:0. Во втором матче Winstrike Team поборется с проигравшей командой из пары Evil Geniuses — OG.