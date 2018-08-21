V1lat — о реакции на игру VP: команду нужно поддерживать, а не закидывать

Комментатор Виталий v1lat Волочай выступил в поддержку Virtus.pro после поражения от PSG.LGD. Он напомнил зрителям, что VP проиграла фаворитам турнира, и призвал русскоязычное сообщество «не закидывать команду какахами», а наоборот сплотиться. Аудиосообщение к болельщикам появилось на канале в Telegram.

«Читаю сейчас, что в интернете происходит, какие горы мусора вы выливаете на VP. Черт побери, вы что, не понимаете, что они играют не против ботов и не сами против себя — они играют против очень сильной команды. Да, сегодня у них немного не пошло. Они прекрасно играли начало первой карты, они почти выиграли эту игру. У них немного не вышло на второй, у них все впереди. Команда всего-навсего упала в нижнюю сетку, где у них куча best-of-3 подряд. Команду нужно поддерживать, а не закидывать какахами. Это какой-то нонсенс. Они проиграли LGD, одной из сильнейших команд мира. Команде, которая выиграла два мейджора, которая EPICENTER XL выиграла, MDL Changsha Major. Я не совсем понимаю, откуда эти все горы ненависти и непонимания. Я понимаю, если бы VP вышли на сцену, проиграли 0:2 Джеки EternaLEnVy Мао в «лузерах» и вылетели. Но они проиграли очень сильной команде, пацанам реально нужна [поддержка]. Им сейчас каждый день играть bo3 против новой команды. Тут нет слабых команд, все может случиться».

Virtus.pro проиграла PSG.LGD в первом раунде верхней сетки. Команда продолжит выступление в «лузерах». Соперником во втором раунде станет Mineski.