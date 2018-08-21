Амер Miracle— Аль Баркави: любая команда на TI8 может удивить

Игрок команды Team Liqudi по Dota 2 Амер Miracle— аль-Баркави оценил возможности Winstrike и всех участников нижней сетки на чемпионате The International 2018.

«Я верю в то, что каждый участник The International может удивить. Это всегда была фишка TI: парочка команд, которые появляются из ниоткуда и почти выигрывают турнир. Ну или выигрывают. Многое зависит от их самочувствия на сцене: насколько им комфортно, будут ли они нервничать. Это можно узнать только на сцене», — заявил мидер Team Liquid.

Также киберспортсмен прокомментировал развитие ботов Open AI и заявил, что как команда они пока не способны бороться с профессиональными киберспортсменами.

«Исходя из того, что я видел в матче людей против AI, думаю, у ботов есть хорошие моменты по игре, они очень многое делают хорошо. У них хорошее понимание меты, несмотря на то, что у них еще нет своих сборок по предметам. Они закупаются на исходя из предлагаемых вещей. Но в целом у них много хороших идей.

Я не уверен, что они готовы играть с профессиональными командами на TI, но, возможно, они отыгрывают миллион игр в день, так что я не знаю. Но было бы круто сыграть с ними, это да», — рассказал аль-Баркави в интервью журналистам RuHub.

Team Liquid является действующим чемпионом турнира The International. Команда выиграла первый матч плей-офф, обыграв OpTic Gaming со счётом 2:0. Следующую встречу состав сыграет с PSG.LGD. Противостояние состоится 23 августа, начало в 02:00 по московскому времени.