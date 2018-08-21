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Роман «RAMZES666» Кушнарёв: «Оправиться после первой карты с LGD было сложно»
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Роман «RAMZES666» Кушнарёв: «Оправиться после первой карты с LGD было сложно» 

Спорт-Экспресс 21 августа 2018
На официальном канале Virtus.pro опубликован очередной выпуск дневника команды. Видео посвящено первому дню стадии плей-офф The International 2018, в котором «медведи» уступили PSG.LGD со счетом 0:2. Игрок VP Роман «RAMZES666» Кушнарёв подчеркнул, что коллектив допустил глупые ошибки на первой карте и не смог оправиться после этого поражения.
— В первой карте было все хорошо, но мы ошиблись как… не самые умные люди, — подчеркнул RAMZES666. — Так получилось. Вторую карту проиграли, потому что они нас душили с самого начала игры. У нас был Алхимик, нам надо было фармить, но не получалось у нас… Там сложная вторая карта была очень. Оправиться после первой было сложно.
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