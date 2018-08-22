The International 8: EG переиграла Team Secret и вышла в полуфинал виннеров

Американская команда EG пробилась в финал виннеров. В первом раунде плей-офф она обыграла Team Secret со счетом 2:0.

В следующем раунде EG сыграет с OG, а Team Secret, которая свалилась в сетку лузеров, — с Vici Gaming.