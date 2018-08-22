Zai после победы над Team Serenity: «Замечательно видеть, что в Китае появляется ''свежая кровь''»

Людвиг zai Уолберг в послематчевом интервью Кейси Kaci Ачинсон рассказал, что о многих игроках Team Serenity он впервые услышал только на The International 2018. Саппорт OpTic Gaming также признался, что в следующем туре плей-офф предпочел бы сыграть с Mineski, а не с Virtus.pro.

«Замечательно видеть, что в Китае появляется ''свежая кровь''. Никто не знал о Team Serenity до турнира. Ранее я слышал только о паре игроков этого состава», — сказал Zai.

По словам Уолберга, поражение от Team Liquid в верхней сетке плей-офф не сильно повлияло на мораль американской команды:

«Я бы не сказал, что мы очень расстроились после поражение от Team Liquid. На этом турнире игроки Team Liquid выглядят просто великолепно. Они сейчас в своей лучшей форме и проиграть им не стыдно», — добавил игрок.

После победы над Team Serenity швед хотел бы встретиться с Mineski, а не с Virtus.pro:

«Мы много раз встречались с Virtus.pro в этом сезоне. Иногда мы были близки к победе, а иногда — нет. Каждый раз я чувствую, что мы чему-то учимся, играя с ними. Надеюсь, что мы уже достаточно понимаем их, чтобы победить при следующей встрече, но я бы предпочел сыграть с Mineski. Если нам выпадет играть с Virtus.pro, мы все равно постараемся показать нашу лучшую игру».

OpTic Gaming обыграла Team Serenity со счетом 2:0 в нижней сетке плей-офф The International 2018. Следующим соперником американской команды станет Virtus.pro. Серия начнется 23 августа в 20:00 мск.