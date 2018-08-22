Ещё
Zai после победы над Team Serenity: «Замечательно видеть, что в Китае появляется ''свежая кровь''»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Zai после победы над Team Serenity: «Замечательно видеть, что в Китае появляется ''свежая кровь''» 

CyberSport.ru 22 августа 2018
Людвиг zai Уолберг в послематчевом интервью Кейси Kaci Ачинсон рассказал, что о многих игроках Team Serenity он впервые услышал только на The International 2018. Саппорт OpTic Gaming также признался, что в следующем туре плей-офф предпочел бы сыграть с Mineski, а не с Virtus.pro.
«Замечательно видеть, что в Китае появляется ''свежая кровь''. Никто не знал о Team Serenity до турнира. Ранее я слышал только о паре игроков этого состава», — сказал Zai.
По словам Уолберга, поражение от Team Liquid в верхней сетке плей-офф не сильно повлияло на мораль американской команды:
«Я бы не сказал, что мы очень расстроились после поражение от Team Liquid. На этом турнире игроки Team Liquid выглядят просто великолепно. Они сейчас в своей лучшей форме и проиграть им не стыдно», — добавил игрок.
После победы над Team Serenity швед хотел бы встретиться с Mineski, а не с Virtus.pro:
«Мы много раз встречались с Virtus.pro в этом сезоне. Иногда мы были близки к победе, а иногда — нет. Каждый раз я чувствую, что мы чему-то учимся, играя с ними. Надеюсь, что мы уже достаточно понимаем их, чтобы победить при следующей встрече, но я бы предпочел сыграть с Mineski. Если нам выпадет играть с Virtus.pro, мы все равно постараемся показать нашу лучшую игру».
OpTic Gaming обыграла Team Serenity со счетом 2:0 в нижней сетке плей-офф The International 2018. Следующим соперником американской команды станет Virtus.pro. Серия начнется 23 августа в 20:00 мск.
CyberSport.ru: последние новости
Heen о первой карте матча Liquid против EG: «Мы бы легко победили на карте, если бы принимали лучшие решения» ESEA забанила двух игроков за подставные матчи No[o]ne: «Где-то я не доиграл, где-то — еще кто-то»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане3
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде5
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит11
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение