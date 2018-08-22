Puppey после игры с Evil Geniuses: мы хотим понять их подход к матчам

Капитан Team Secret Клемент Puppey Иванов отметил достойное выступление соперника и пообещал вместе с командой провести работу над ошибками.

«Мы постараемся разобраться в том, что помогло EG выиграть. Необходимо понять, что именно они делали, чтобы добиться такого контроля над игрой. Сейчас они выступают очень агрессивно, показывают сильную волю к победе и так далее. У них просто идёт игра. Мы хотим понять их подход к матчам, увидеть, насколько они на самом деле рискуют относительно расположенных вардов. Они очень сильно давят соперников, а это важное умение в доте», — заявил Иванов в послематчевом интервью.

Team Secret потерпела поражение от Evil Geniuses со счётом 0:2. Команда упала в нижнюю сетку, где теперь встретится с Vici Gaming.