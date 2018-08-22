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Сверхсветовой стрим!
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Сверхсветовой стрим! 

RBK Games 22 августа 2018
Фото: RBK Games
22 августа.
Сегодня на стриме поиграем в культовый космический симулятор FTL: Faster Than Light! Смотрите трансляцию в сообществах YouTube, VK и Twitch в 15:00. Во время стрима мы подарим случайным зрителям на Twitch промокоды на ценные RBK монеты.
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