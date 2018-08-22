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Тэйфф вернется в «Слован»
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Тэйфф вернется в «Слован» 

Спорт-Экспресс 22 августа 2018
Нападающий Джефф Тейфф вернется в "Слован", информирует официальный Твиттер словацкого клуба. Прошедший сезон 37-летний американец провел в Швейцарии.
Forward Jeff Taffe is coming back to #hcslovan after one season in Swiss. #WelcomeBack #JeffTaffe @khl_eng @khl #VerniSlovanu #team pic.twitter.com/xG49Y4WYft
— HC SLOVAN Bratislava (@hcslovanba) 22 августа 2018 г.
Тейфф выступал за «Слован» с 2016 по 2017 год. В составе словацкого клуба он провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 43 (18+25) очка.
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