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The International 8 поставил рекорд по количеству зрителей на трансляции в пике
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The International 8 поставил рекорд по количеству зрителей на трансляции в пике 

Чемпионат.com 26 августа 2018
Фото: Чемпионат.com
Компания Esports Charts опубликовала статистику по зрительской активности во время плей-офф The International 8. Чемпионат по Dota 2 в пике смотрели 14,9 млн человек, что стало новым рекордом. Для сравнения в 2017 году за TI следили 10,9 млн болельщиков.
Большая часть аудитории приходится на Китай. Там в пике за играми наблюдали 13,8 млн зрителей. Англоязычная и русскоязычные трансляции вместе собрали около 1,2 млн человек. Финал TI8 между OG и PSG.LGD стал самым популярным матчем турнира.
The International 8 завершился 26 августа. Европейская команда OG выиграла чемпионат и заработала более $ 11 млн
Чемпионат.com: последние новости
The International 2018, 23 августа – результаты матчей TI8 Dota 2 Iceberg: я был бы готов принять поражение от реально сильной команды BurNing — Somnus丶M: ваше время стать чемпионами The International еще не пришло
Комментарии  Ещё 9 источников 
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