The International 8 поставил рекорд по количеству зрителей на трансляции в пике

Компания Esports Charts опубликовала статистику по зрительской активности во время плей-офф The International 8. Чемпионат по Dota 2 в пике смотрели 14,9 млн человек, что стало новым рекордом. Для сравнения в 2017 году за TI следили 10,9 млн болельщиков.

Большая часть аудитории приходится на Китай. Там в пике за играми наблюдали 13,8 млн зрителей. Англоязычная и русскоязычные трансляции вместе собрали около 1,2 млн человек. Финал TI8 между OG и PSG.LGD стал самым популярным матчем турнира.

The International 8 завершился 26 августа. Европейская команда OG выиграла чемпионат и заработала более $ 11 млн