Illidan: отношения в команде больше похожи на отношения между парнем и девушкой

Тренер VGJ.Storm Илья Illidan Пивцаев объяснил, почему отношения в команде больше похоже на романтические, чем на дружеские.

«Я считаю, что отношения в команде больше похожи на отношения между парнем и девушкой, чем на отношения друзей. Потому что в дружеских отношениях ты дружишь несмотря на какие-то недостатки и чаще всего их игнорируешь. В команде, в свою очередь, лучше и правильнее, наверное, и то, как, в принципе, хорошие команды работают: меняться в сторону друг друга, убирать эти самые недостатки, если их можно убрать таким образом, чтобы они тебе не мешали и чтобы они вообще никаким образом не досаждали твоим союзникам. Просто потому что любая мелочь, любые задние мысли могут помешать в игре», — отметил Пивцаев.

Игра между VGJ.Storm и Winstrike Team начнется совсем скоро. Посмотреть матч можно здесь. Победитель пройдет в следующий раунд, проигравший покинет соревнования.