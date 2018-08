Illidan и Clairvoyance не присутствовали в кабинке VGJ.Storm перед матчем с Winstrike Team

Тренеры VGJ.Storm Илья Illidan Пивцаев и Аарон Clairvoyance Ким не участвовали в драфтах команды на первую карту матча против Winstrike Team. Игрокам помогал менеджер состава Джек KBBQ Чен. Cybersport.ru обратился к Illidan за комментарием.

Виталий v1lat Волочай обратил на это внимание в твиттере. Представители команды в ответ пошутили, что пытались позвать медведя Бориса, но тот оказался недоступен, поэтому пришлось обратиться к «мишке» KBBQ.

We asked for Boris but he said he was busy and @KBBQDotA is like a big loveable bear. 🐼— Team VGJ @ TI8 (@Team_VGJ) August 22, 2018

Мы просили Бориса, но он оказался занят. А KBBQ — большой и милый мишка

Valve запретила тренерам команды присутствовать в кабинке во время первого матча плей-офф против OG. Их наказали за нарушение правил турнира. VGJ.Storm уступила в той встрече. В нижней сетке она играет против Winstrike Team. Трансляция матча доступна по ссылке.