Nongrata: «Нас попросту перепикали и переиграли»

Офлейнер Winstrike Team Алексей Nongrata Васильев пообщался с Алексом Machine Ричардсоном после того, как проиграл VGJ.Storm во втором раунде нижней сетки The International 2018. Он объяснил поражение и заявил, что команда добилась приемлемого места по итогам турнира.

— Что пошло не так? Почему не прошли дальше? — Не знаю. Полагаю, нас попросту перепикали и переиграли. Они дважды взяли Drow Ranger в первой стадии и победили два раза за 20 минут. Переиграли и перепикали — вот и всё. — Тебя охватывали эмоции во время матча? — Не особо. Я был спокоен и старался выступить как можно лучше. — Я как раз хотел поговорить о «как можно лучше». Команда появилась только в 2018 году, а вы уже топ-10 The International — вы, должно быть, гордитесь собой. — Да, звучит круто, но мы проиграли. Хотя это всё равно нормальный результат, учитывая, что нам пришлось играть тай-брейки и best-of-1 против Newbee. — Вы получали удар за ударом, но продолжали сражаться. Зрители не ожидали, что вы выйдете из группы — вы вышли. Они не ожидали, что вы победите в тай-брейке — вы победили. Я к тому, что вы должны гордиться собой. Хочешь что-нибудь сказать новым фанатам Winstrike? В арене есть целый уголок ваших болельщиков. — Что говорят в такой ситуации? Мы вернёмся сильнее — или что-нибудь в этом роде. Увидимся в следующем сезоне! WInstrike Team заняла 9-12 место на The International 2018. Коллектив заработал около $375 тыс. VGJ.Storm сыграет за место в топ-6 с победителем матча Team Secret против Vici Gaming. Трансляция доступна по ссылке.