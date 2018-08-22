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Алексей Nongrata Васильев: VGJ.Storm нас просто переиграли
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Алексей Nongrata Васильев: VGJ.Storm нас просто переиграли 

Чемпионат.com 22 августа 2018
После завершения матча против VGJ.Storm (0:2) офлейнер команды Winstrike Алексей Nongrata Васильев поделился впечатлениями от матча и турнира в целом.
«Нас просто перепикали и переиграли. Она дважды взяли Drow Ranger на драфте и выиграли две карты по 20 минут.
Топ-10 — это нормальный результат, особенно учитывая, что нам пришлось играть тай-брейки, а также best-of-1 против Newbee. Но мы вернемся сильнее, до встречи в следующем сезоне!».
Российская команда Winstrike заняла на The International 2018 9-12-е место, завоевав более $370 тыс.
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