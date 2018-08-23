XNova: «Когда мы проиграли карту в первом матче против OG, в команде произошел небольшой конфликт»

Саппорт PSG.LGD Джиан Вей xNova Йап рассказал VPesports о неудачном выступлении команды в групповом этапе The International 2018 и о современной мете. По его словам, она не очень хорошо подходит китайскому коллективу, потому что стадия лейнинга стала слишком важной.

Vpesports.com О групповом этапе TI8 «Когда мы проиграли карту против OG, в команде произошел небольшой конфликт из-за драфта. После второго матча мы всё обсудили и пришли к консенсусу о том, как именно должны выбирать героев, чтобы добиться успеха.

На сцене мы показываем себя намного лучше. В таких матчах мы очень заряжены энергией!».

О мете на турнире

«Я бы не сказал, что современная мета нам подходит. Приходится уделять слишком много внимания стадии лейнинга, а мы во многих матчах линии проиграли.

Перед тем как приехать в Ванкувер, мы сыграли довольно много тренировочных матчей. В них мы поняли, что Wraith King — один из самых сильных героев. Он довольно гибкий, его можно использовать на разных позициях, и он очень хорош на линиях. То же самое и с Clinkz».

PSG.LGD заняла третье место в группе A на TI8 и в первом матче верхней сетки получила в соперники Virtus.pro. Китайская команда выиграла встречу со счетом 2:0 и в следующем раунде встретится с Team Liquid. Матч пройдет 23 августа ориентировочно в 2:45 мск.