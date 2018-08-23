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Puppey: нам был нужен огонь, поэтому мы стали кричать
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Puppey: нам был нужен огонь, поэтому мы стали кричать 

Чемпионат.com 23 августа 2018
Фото: Чемпионат.com
Капитан Team Secret Клемент Puppey Иванов после победы над Vici Gaming рассказал об ошибках во время драфта на первой карте и о том, как команда эмоционально заряжалась в процессе матча.
«Мы просто плохо сыграли и не взяли керри-героя. Были персонажи, которых я бы предпочел Ember Spirit, которого мы взяли последним. Но нам пришлось как-то ответить на пик Terrorblade. Выступили мы хорошо, но чтобы победить, нужно было играть еще лучше. Иногда все зависит от уверенности в своих силах: «Давайте возьмем героя, даже если его немного контрят персонажи соперника». Именно это мы обсуждали [после игры]. Мы решили, что если будем бояться, то проиграем и вторую.
Иногда для успеха нужны разные типы «уверенности». Для любого дотера естественно верить в успех, если он знает, что выбранная стратегия сработает. Можно сидеть с каменным лицом и повторять: «Они проиграют». А нам был нужен огонь, поэтому мы стали кричать. Это можно назвать фальшивой уверенностью, но она сработала», — отметил Иванов в интервью Кейси Айтчинсон.
Team Secret обыграла Vici Gaming со счетом 2:1. В следующем раунде команда Клемента Иванова встретится с VGJ.Storm. Матч пройдется 23 августа и начнется в 23:00 мск.
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