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Somnus丶M: «Всем очень интересны наши встречи с Virtus.pro и Team Liquid»
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Somnus丶M: «Всем очень интересны наши встречи с Virtus.pro и Team Liquid» 

CyberSport.ru 23 августа 2018
Лу Somnus丶M Яо заявил, что зрители болеют за PSG.LGD, потому что команда является фаворитом The International 2018. В интервью после победы над Team Liquid в верхней сетке он также объяснил, что ему не важно, с кем играть дальше.
По мнению Somnus丶M, зрителям интересно наблюдать за противостояниями LGD, Virtus.pro и Team Liquid: «Дело в том, что все считают LGD очень сильной командой. Мы уже несколько раз играли с Virtus.pro и Team Liquid. Всем очень интересны наши встречи». Maybe отметил, что в матче между Evil Geniuses и OG нет явного лидера: «На мой взгляд, EG немного сильнее, но [в плей-офф] OG выступила гораздо лучше, чем на групповом этапе. Кто бы ни победил, я поздравлю эту команду и сражусь с ней в следующем матче». PSG.LGD обыграла Team Liquid со счетом 2:0 в полуфинале верхней сетки. В следующем матче коллектив поборется с победителем пары Evil Geniuses и OG. Начало финала виннеров запланировано на 24 августа, 23:00 мск.
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