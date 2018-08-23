Somnus丶M: «Всем очень интересны наши встречи с Virtus.pro и Team Liquid»

Лу Somnus丶M Яо заявил, что зрители болеют за PSG.LGD, потому что команда является фаворитом The International 2018. В интервью после победы над Team Liquid в верхней сетке он также объяснил, что ему не важно, с кем играть дальше.

По мнению Somnus丶M, зрителям интересно наблюдать за противостояниями LGD, Virtus.pro и Team Liquid: «Дело в том, что все считают LGD очень сильной командой. Мы уже несколько раз играли с Virtus.pro и Team Liquid. Всем очень интересны наши встречи». Maybe отметил, что в матче между Evil Geniuses и OG нет явного лидера: «На мой взгляд, EG немного сильнее, но [в плей-офф] OG выступила гораздо лучше, чем на групповом этапе. Кто бы ни победил, я поздравлю эту команду и сражусь с ней в следующем матче». PSG.LGD обыграла Team Liquid со счетом 2:0 в полуфинале верхней сетки. В следующем матче коллектив поборется с победителем пары Evil Geniuses и OG. Начало финала виннеров запланировано на 24 августа, 23:00 мск.