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Iceberg: я был бы готов принять поражение от реально сильной команды
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Iceberg: я был бы готов принять поражение от реально сильной команды 

Чемпионат.com 23 августа 2018
Мидер команды Winstrike Team Богдан Iceberg Василенко в прямом эфире русскоязычной студии The International 8 прокомментировал поражение от VGJ.Storm.
«Да даже нечего рассказывать, на самом деле. Слов нет — одни маты сейчас. С самой первой секунды всё пошло не так. Курицу убили в первой игре, пошли ганки. Знаем, что можем пойти с Lycan и запушить, его находят два раза подряд и убивают. Всё становится очень плохо, потом Виверна и Андерлорд просто его убивают, и мы ничего не можем сделать. Во второй игре у нас пик намного сильнее в моём понимании. Мы выиграли верх, выиграли низ. Мид мы не выиграли, но там и сложно: чел просто стоит и гелем в тебя кидает.
Я был бы готов принять поражение от реально сильной команды. Эту команду я считаю не очень сильной, потому что мы с OG сыграли, которые их выиграли вчера. Хотя у них не было времени [на драфт] и тренера. Возможно, сегодня они что-то учли. Но, по-моему, мы просто максимально плохо сыграли. Я не убил Дровку в миде с «Лотара» один раз, за что сейчас себя очень сильно гноблю», — заявил Василенко.
Полностью посмотреть сегмент с участием Iceberg можно на официальном канале студии. Интервью начинается на 03:26:44.
Winstrike Team потерпела поражение от VGJ.Storm со счетом 0:2. Команда из СНГ завершила выступление на 9-12 месте и заработала $ 376 589.
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