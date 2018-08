The International 2018, 25 августа — анонс и расписание матчей TI8 Dota 2

Одна из этих команд уже сегодня, 25 августа, увезет с собой больше $ 11 млн и навсегда останется в истории Dota 2.

Сегодня, 25 августа, в Ванкувере состоится грандиозное событие в мире киберспорта. Лучшие команды в Dota 2 проведут заключительные матчи The International 8 и определят обладателя главного приза — Эгиды Бессмертия. И скромной суммы в $11 млн На титул претендуют три команды: по одной из Китая, Европы и Америки. Предлагаем вам поближе познакомиться с известными и не очень фактами о карьере игроков и пути команд на TI8.

PSG.LGD Количество карт на TI8: 23 (16-7) Самые популярные герои: Tiny, Earthshaker, Drow Ranger Последний матч: поражение от OG 1. Игроки команды уверены, что в их составе нет капитана. Fy, которого чаще всего обозначают в качестве лидера LGD, скорее просто самый опытный из них. В остальном игроки принимают решения совместно. 2. Fy первую часть сезона отыграл в сложной линии. За это время команда заняла 2 место на PGL Open, а на следующих рейтинговых турнирах не смогла даже выйти из группы.

3. Maybe сменил никнейм на Somnus в середине 2017 года. На китайском сочетание «mei bi» означает «неудачливый», и в сообществе шутили, что именно поэтому он не может выиграть ничего существенного. Тогда он взял свой старый ID — Somnus, который использовал еще в первой доте. Но его все равно все продолжают называть Maybe. 4. Для Chalice и xNova это первый The International в карьере. В прошлом году Chalice не вышел из группы в китайской квалификации в составе Team MAX. А xNova до этого дважды не смог пройти открытую квалификацию в SEA: сначала с Mineski-X, потом — с WG.Unity.

5. Тренер LGD, QQQ, в прошлом году привел LFY к третьему месту на TI7. 6. Fy и сыграл на своем легендарном Rubick 184 карты на профессиональной сцене. Он занимает 7 место в рейтинге по количеству матчей на одном персонаже. И имеет 58% винрейта. 7. Среди всех участников основной стадии The International 8 LGD имеет самый высокий командный GPM (2288) и XPM (2599). 8. За групповую стадию и плей-офф TI8 LGD не проигрывала матчи на Earthshaker, Lina, Crystal Maiden и Storm Spirit. 9. LGD — единственная команда из финальной тройки, которая большую часть своих игр провела за Dire — 14 из 23 карт.

Количество карт на TI8: 24 (15-9) Самые популярные герои: Earthshaker, Lina, Pugna Последний матч: победа над LGD 1. Topson выступает не профессиональной сцене совсем недолго, но уже имеет в своем активе рекорд соревновательной доты. Играя в составе SFT e-sports на квалификации к WCA, он нанес 25 065 урона по строениям. Конечно же, на сигнатурном Arc Warden. 2. До марта 2018 года 7mad в течение двух лет занимал позицию тренера в составе OG. После смены состава и кика Resolution он играл на легкой, средней и сложной линиях в качестве замены. Официальным игроком команды он стал только перед отборами на The International 8.

3. Для n0tail роль саппорта совсем не нова. Он играл на этой позиции в составе Fnatic, Team Secret и Cloud9. Например, в его активе 137 игр на Io — это второй результат в мире после EGM. Но в этом составе OG на этом герое играет Jerax. 4. В качестве игрока 7mad последний раз приезжал на TI в 2012-ом году. Тогда в составе mTw он занял 13-16-е место, проиграв в нижней сетке CLG. 5. По данным Liquipedia, до участия в The International 8 Topson заработал на турнирах $ 3 790. Теперь его команда обеспечила себе как минимум $ 4 млн 6. Портал LiquidDota в своем превью к The International 8 поставил OG на 18-е место. «Единственным результатом [помимо квалификации] с Topson и друзьями стало поражение 3:2 против Immortals — команды, которая даже не едет на TI8. Как от команды с историей слабых выступление на TI мы не ждем многого», — написали авторы в материале. 7. С окончания The International 7 и до квалификаций на The International 8 Ana сыграл 4 карты на профессиональной сцене. Победил в серии против Moriarty и потерпел поражение с OG в отборах на ESL One Birmingham. 8. OG — единственная команда, которая на TI8 использовала Skywrath Mage. Причем в качестве мидера. Но проиграла LGD за 29 минут. 9. Fun Fact: OG занимает второе место по количеству смертей за одну карту на The International 8. В среднем игроки команды умирают 33,8 раза. По этому показателю их обошли только paiN Gaming.

Evil Geniuses

Количество карт на TI8: 25 (20-5) Самые популярные герои: Ursa, Phoenix, Crystal Maiden Последний матч: победа над Team Liquid

1. Из команд, попавших в топ-3 The Internatinoal 8, только в составе Evil Geniuses есть игроки, которые ранее поднимали над головой Аэгис. s4 выигрывал TI в составе Alliance в 2013 году, Sumail — с Evil Geniuses в 2015-ом. 2. EG занимает первое место в списке самых титулованных организаций на The International. Команды под этим тегом попадали в топ-3 TI уже четыре раза. 3. Arteezy уже играл в финале нижней сетки на The International. В 2014 году его выступление с EG завершилось третьим местом и бессмертным мемом про Alchemist с Hand of Midas. С тех пор Артур поднимался только до 7-8 строчки. 4. Evil Geniuses на The International представляет американский регион. При этом в составе команды нет ни одного американца. Arteezy живет в Канаде, а Сумаил находится в процессе получения гражданства США. Остальные игроки приехали из Европы. 5. После выигранного матча против Team Liquid s4 стал лидером по количеству побед на профессиональной сцене. Он победил в 1081 из 1644 сыгранных за карьеру карт.

6. Fly является лидером по количеству сыгранных матчей на Dazzle на про-сцене. На этом герое он провел 122 карты. Правда, на этом TI Dazzle все равно никто не пикает. 7. Cr1t занимает первое место в рейтинге Dotabuff среди игроков на Dark Willow. В пабе его винрейт составляет 63,38% из 142 матчей. На профессиональной сцене на этом герое он отыграл 12 карт и одержал победы в восьми из них. 8. Из оставшихся команд EG на этом The International показала самый узкий пул героев. За 25 карт они использовали всего 39 персонажей. Самые популярные — Ursa и Phoenix (по 8 матчей). 9. Sumail на этом TI поставил рекорд по количеству убийств за одну карту. В матче против OG он на Tiny убил 31 противника. Но все равно проиграл.

В заключительный день The International 8 состоятся два матча. Эфир стартует в 20:00, а игровой день начнется с финала нижней сетки между Evil Geniuses и PSG.LGD. Победитель этой встречи пройдет в гранд-финал и после небольшого перерыва разыграет главный приз в решающей серии против OG. И пока Китай надеется на то, что традиция четного года не будет нарушена, западное сообщество ждет в гранд-финале EG. Потому что схватка между бывшими тиммейтами и лучшими друзьями Fly и n0tail нуждается именно в такой развязке.