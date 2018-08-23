Ppd: «Когда Virtus.pro играет на пике формы, с ней никто не сравнится»

Питер ppd Дагер заявил, что Virtus.pro может обыграть любого соперника, если постарается. В интервью VPEsports он также рассказал о результатах коллектива на групповом этапе и объяснил, на чем строится мета TI8.

Rog-masters.com О групповом этапе

«В первых матчах группового этапа у нас были не самые простые оппоненты, и это сказалось на нашей уверенности в себе. Мы начали сомневаться в некоторых героях и в том, как команда их использует.

Если честно, наш буткемп перед The International был не очень удачным — после China Dota2 Supermajor состав стал слабее. Да и квалификации прошли не очень гладко. Но в последний день группового этапа на TI нам выпало играть с paiN Gaming и Vici Gaming — командами, которые мы точно могли победить. Тай-брейк с Newbee тоже не должен был стать проблемой».

О мете и сигнатурных героях

«В каждом составе есть игроки, которые отлично выступают на конкретных персонажах. Нужно учитывать это, когда ищешь в мете героев, которые будут удобны для твоей команды. Мы смотрим на каждого персонажа как на инструмент, который может привести нас к победе. К примеру, 33 отлично играет на Broodmother — это наша сильная сторона, и другим командам нужно с этим считаться. Иначе не побоимся взять ее, если нам позволят. То же самое работает и в других коллективах. Поэтому мы стараемся понять, какими стратегиями и персонажами противники попытаются нас обыграть».

О Virtus.pro «Я не знаю, в чем наша проблема [в матчах с VP]. Для меня RAMZES666, наверное, один из самых талантливых игроков на данный момент. Он может задавить любого оппонента. Это очень и очень сильная команда. Когда VP играет на пике формы, с ней никто не сравнится. У нас не было ни одного матча против нее, в котором мы бы чувствовали, что выступаем лучше. Но на этом турнире мы собираемся удивить все коллективы».

OpTic Gaming поборется с Virtus.pro в третьем раунде нижней сетки The International 2018. Матч до двух побед назначен на 23 августа, 20:00 мск. Оба коллектива начали выступления в плей-офф с верхней сетки, где уступили Team Liquid и PSG.LGD соответственно. Во встречах на вылет они обыграли Team Serenity и Mineski.