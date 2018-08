OpenAI покинет TI8 в случае второго поражения

На The International 2018 не будет третьего матча с ботами OpenAI, если они проиграют второй раз подряд. Об этом рассказал сооснователь компании Грег Брокман в твиттере.

Next OpenAI Five game on today in the same timeslot as yesterday. Probably around 4:30 or 5p start time: https://t.co/92xyZcyhqh. Will play a really exciting team of extremely accomplished players.Similar to a best-of-three, if we lose, will be our last TI match!— Greg Brockman (@gdb) August 23, 2018

Следующий матч OpenAI начнётся так же, как и вчера [после второй серии турнира — прим. ред.]. Это примерно 02:30-03:00 мск. Встретимся с очень интересной командой, в которой выступают невероятно титулованные игроки. Как и в стандартном best-of-3, мы покинем TI, если проиграем

В ночь с 22 на 23 августа команда OpenAI сразилась с paiN Gaming. Боты уступили в матче до первой победы.