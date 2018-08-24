Играем в Ведьмака!

24 августа.

Присоединяйтесь к стриму Ведьмака 3 сегодня в 18:00! На стриме выберем счастливчика в розыгрыше 1000 рублей для кошелька STEAM и раздадим кучу монет случайным зрителям Twitch. Смотрите вечерний стрим в Twitch, YouTube либо VK.