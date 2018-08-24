YapzOr: «Совру, если скажу, что матч против Team Liquid не будет для нас принципиальным»

Язид YapzOr Жарадат из Team Secret прокомментировал победу команды над VGJ.Storm в третьем раунде сетки лузеров The International 2018. Он заявил, что ослушался Клемента Puppey Иванова в решающей драке, а также отметил, что команда хочет взять реванш у Team Liquid за поражение в плей-офф The International 2017.

Media.epicenter.gg О концовке матча против VGJ.Storm

«Мы практически были уверены в победе, когда выбили Divine Rapier [у Resolut1on]. Тогда в первый раз за игру я ослушался Puppey, который сказал нам отступать. Я был уверен, что смогу надавать врагам. Я никогда не перечу ему. Это был первый раз, когда я сделал по-своему, и это сработало. К счастью, это помогло нам победить».

О нижней сетке

«Классика: команда выходит в верхнюю сетку, где крупно проигрывает, после чего игроки устраивают серьезный разбор полетов. Такого никогда не происходит, если вас не размазывают в игре. Это пощечина действительности. Разговор был не из приятных, но полезный».

О предстоящей игре с Team Liquid

«Совру, если скажу, что матч против Team Liquid не будет для нас принципиальным. Это есть, хоть мы и выступаем в другом составе [по сравнению с TI7]. Мы уважаем их, они наши друзья. Я правда рассчитываю на веселый матч. Надеюсь, сценарий TI7 не повторится».

Team Secret обыграла VGJ.Storm со счетом 2:0. В следующем раунде она встретится с Team Liquid. Матч начнется 24 августа в 20:00.