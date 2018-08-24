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YawaR: «Руны — главная проблема средней линии»
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YawaR: «Руны — главная проблема средней линии» 

CyberSport.ru 24 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Явар YawaR Хассан из VGJ.Storm объяснил, почему команда заменила Ензо Timado Гианоли посреди сезона. В интервью VPEsports он также проанализировал роль средней линии в текущей мете.
YawaR отметил, что до замены Timado на Resolut1on команда проигрывала все отборочные и тренировочные матчи, но в какой-то момент решила играть расслабленно, благодаря чему начала отбираться на чемпионаты. Со слов Хассана, Timado покинул коллектив по нескольким причинам, в том числе из-за того, что он не мог приехать на буткемп VGJ.Storm. Он также заявил, что Resolut1on — более опытный киберспортсмен. «Руны — главная проблема средней линии. Например, руна двойного урона дает колоссальное преимущество одному из героев», — отметил YawaR. По его мнению, в первые десять минут игры руны должны только складываться в Bottle и не давать преимущества. VGJ.Storm заняла 7-8 место на The International 2018. Команда попала на турнир через закрытую американскую квалификацию, где заняла первое место.
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