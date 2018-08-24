No [o] ne: мы проигрываем сами себе уже во второй раз

Мидер Virtus.pro Владимир No [o] ne Миненко поделился впечатлениями от матча против Evil Geniuses и подвел итоги выступления на The International 8 в интервью командному паблику.

«Ну, обе игры… На самом деле, соперник был очень сильный, самый неприятный для нас, помимо PSG.LGD еще, конечно, которым мы проиграли. Мы слишком сильно, как бы это сказать… зафорсили себя делать ненужные вещи в обе игры, что в первой, что во второй. У нас пики были хорошие, исполнение не самое лучшее на линиях от меня, от RodjER ( Владимир Никогосян ), от Паши [9pasha Хвастунова]… Не, Паша хорошо сыграл. Просто они переиграли нас очень сильно.

Почему-то в самый нужный момент мы очень сильно начинаем волноваться и сами себя душить. Мы проигрываем не командам против нас, мы проигрываем сами себе уже во второй раз. И это самое худшее ощущение, наверное, которое может игрок получить, когда он сам себе проигрывает. Игроки очень сильные против нас играли, что у EG, что у PSG.LGD, но игры мы сами себе проигрывали.

А если ты про команды спрашиваешь, то все в топ-6 сейчас самые сильные команды мира. Даже те же OG очень сильно удивили. У них очень хорошие игроки, хорошее исполнение, это их мета. У них очень хорошие герои под их мету — вообще зашли невероятно. PSG.LGD — суперсильные, очень нравятся, как играют. EG тоже. Team Liquid… Посмотрим еще как будет, но я в них тоже очень сильно верю.

Парни спасибо (и девушки тоже, естественно) за вашу поддержку. Естественно, я сейчас расстроен, говорю таким пониженным голосом, но мы очень ценим, что вы делаете для нас. Простите».

Virtus.pro заняла 5-6 место на The International 8. В матче нижней сетки команда потерпела поражение от Evil Geniuses со счетом 2:0.