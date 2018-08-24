YapzOr — о предстоящем матче с Team Liquid: надеюсь, сценарий TI7 не повторится

Саппорт Team Secret Язиед Yapzor Жарадат поделился ожиданиями от матча с Team Liquid.

«Совру, если скажу, что матч против Team Liquid не будет для нас принципиальным. Это есть, хоть мы и выступаем в другом составе. Мы уважаем их, они наши друзья. Я правда рассчитываю на веселый матч. Надеюсь, сценарий TI7 не повторится», — сказал Жарадат в послематчевом интервью.

Team Secret сыграет с Team Liquid 24 августа. Матч начнется в 20:00 по московскому времени. Победитель этой пары встретится с Evil Geniuses.