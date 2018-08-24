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SVG: я очень горжусь командой, все игроки преодолели многое, чтобы быть здесь
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SVG: я очень горжусь командой, все игроки преодолели многое, чтобы быть здесь 

Чемпионат.com 24 августа 2018
Фото: Чемпионат.com
Капитан VGJ.Storm Авери SVG Сильверман рассказал о своих ощущениях во время выступлений на The International 8.
«Я наслаждался каждым матчем. Два месяца назад мы сидели в подвале в Бруклине и думали, как нам отобраться на какой-нибудь LAN. Так что я просто счастлив быть здесь, было очень весело. Я очень горжусь командой: все игроки преодолели многое, чтобы быть здесь. Рад, что мы хорошо себя показали. Дота всегда меняется. То же самое будет и после TI. Посмотрим, что будет. Думаю, мы способны на большее. The International — турнир, на котором формируются и распадаются команды. Но для нас это первый TI, так что я счастлив просто играть на главной сцене», — заключил Сильверман.
VGJ.Storm потерпела поражение от Team Secret со счетом 0:2 и покинула чемпионат. Североамериканская команда расположилась на 7-8 месте.
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