The International 2018, 24 августа — анонс и расписание матчей TI8 Dota 2

День, когда мы будем болеть за Клемента Puppey Иванова и Артура Arteezy Бабаева.

Для поклонников из СНГ на The International стало немного тише и грустнее. Но даже если все команды из нашего региона покинули соревнования, чемпионат не потерял своей значимости. А фанатам из СНГ можно поболеть за Клемента Иванова и Артура Бабаева. Они оба сегодня сыграют в матчах на вылет. Возможно, друг против друга.

Team Secret — Team Liquid (20:00)

Team Secret Результаты последнего матча: победа над VGJ.Storm Пик в последней карте: Silencer, Terrorblade, Elder Titan, Vengeful Spirit, Clinkz Team Liquid Результаты последнего матча: поражение от PSG.LGD Пик в последней карте: Undying, Ursa, Alchemist, Io, Gyrocopter Настоящее классическое европейское противостояние. Kuroky против Puppey, Yapzor против GH. Обычный Miracle против злого Miracle. И это матч за попадание в топ-4. Team Liquid отлично провела вторую часть групповой стадии, показала высокий класс в матче с OpTic Gaming. А потом больно споткнулась о китайских оверлордов из PSG.LGD. Хоть игра и была красивой и зрелищной, игроки из Поднебесной были сильнее соперников в каждом аспекте. Они легко разделались с Liquid на драфте, переигрывали в командных драках и заставили Miracle поставить несколько антирекордов. При этом нельзя сказать, что Liquid слишком сдали в исполнении, просто они немного стушевались перед неожиданным напором LGD.

Однако поклонников действующих чемпионов может успокоить опыт прошлого года. Тогда Liquid упала в нижнюю сетку после первого же матча в плей-офф. Но именно в «лузерах» раскрылся их настоящий потенциал. Просто потому что команда перестала волноваться и просто показывала свою лучшую игру. В прошлом году одной из жертв Liquid стала именно Team Secret.

Язиед Yapzor Жарадат не стал скрывать, что для его команды этот матч принципиален. На TI7 Secret легко взяла первую карту, а затем проиграла две следующие. В течение сезона они постоянно перетягивали победы. На DreamLeague победу одержали Secret, на Supermajor, во время их последней встречи, первенство взяла Liquid. Secret на этом турнире с каждым матчем играет если не лучше, то явно стабильнее. В серии против VGJ.Storm даже случилось невероятное — Puppey забанил их сигнатурную Drow Ranger, а не стал рисковать и пытаться законтрить. Видимо, ставки уже очень высоки. Ответственность за то, чтобы матч закончился победой, окончательно легла на плечи MidOne. Даже если Ace играет на Terrorblade и убивает больше крипов, мидер Secret — главная цель противников. Основной вопрос этой серии — было ли поражение Team Liquid показателем силы LGD или чемпионы TI7 действительно дали слабину? И если китайская команда нашла их слабое место, то будет ли это под силу Puppey?

PSG.LGD — OG (23:00)

PSG.LGD Результаты последнего матча: победа над Team Liquid Пик в последней карте: Silencer, Phantom Lancer, Bloodseeker, Earthshaker, Tiny OG Результаты последнего матча: победа над EG Пик в последней карте: Bane, Spectre, Io, Zeus, Centaur Warrunner Неожиданный финал «виннеров» TI8. На месте OG ожидали увидеть Liquid или Virtus.pro. На крайний случай, Evil Geniuses, показавших сильное выступление на турнире. А в итоге в топ-3 ворвалась команда, собранная меньше чем за 2 недели до квалификации.

У OG есть две сильных стороны. Во-первых, их драфт не похож на стратегии других команд. Как рассказал тренер OG, каждым своим пиком они пытаются не столько сыграть в мету, сколько поставить соперника в неудобное положение. Так они не позволили VGJ.Storm собраться и пушить впятером, так вынудили Evil Geniuses терпеть до поздней стадии, к которой их пики практически не готовы. Так появляются Treant Protector в сложной и возвращается Troll Warlord. Во-вторых, OG приехала на TI8 с неожиданно высоким уровнем исполнителей. Если до старта чемпионата у сообщества еще возникали сомнения о мастерстве Topson на уровне мировой сцены, то сейчас его считают главной восходящей звездой турнира. А Ana ни капли не растерял за время перерыва в карьере. Даже Себ, на которого сыпались все обвинения в проигранных картах, выстреливает в решающий момент. OG осталось только поработать над дисциплиной — и из них получится команда, способная на постоянной основе соревноваться с сильнейшими составами мира. И действительно серьезной проверкой для них станет встреча с LGD.

Встреча OG с китайцами — это столкновение противоположностей. OG немного хаотичны, любят заиграться. LGD в последней серии против Liquid были методичны и расчетливы до последнего удара. Они вполне могут поймать OG на самоуверенности и, как EG во второй карте, просто дождаться, когда европейцы полезут драться под тир-4. Или же OG просто сломают привычный ход игры LGD, заставив их оказаться в неудобной позиции.

Liquid/Secret — Evil Geniuses (02:00)

Evil Geniuses Результаты последнего матча: победа над Virtus.pro Пик в последней карте: Alchemist, Mirana, Lich, Venomancer, Vengeful Spirit

Своего следующего соперника в нижней сетке ждут Evil Geniuses. Их не сломало поражение в тяжелом матче против OG. Команда собралась и вернулась в бой с новыми силами. Настоящая магия капитана, в прошлом году им это было не под силу. В драфте Evil Geniuses вернулась к классической схеме: пикаешь четырех героев, смотришь на драфт соперника и спрашиваешь, на чем Сумаил хочет сыграть в этот раз. Мидер EG возвращается на пик формы, так что может без проблем оценить свои силы, соперника на линии и перспективы всего драфта. Своих Storm Spirit и Alchemist в матче против VP он выбрал для себя сам, а команда делала все необходимое, чтобы он смог привести их к победе. s4 пушит линии, Fly нажимает Silence, чтобы Sumail сделал один килл и ушел живым. А Артур умирает где-то на чужой половине карты. Наверное, чтобы отвлечь внимание соперников. С кем бы ни встретились EG в матче за попадание в тройку лучших, их противникам лучше не давать такой слабины в драфте. А еще забанить Drow Ranger, от греха подальше.

Что еще?

Не отходите далеко от экранов в перерывах между матчами. Традиционно именно в предпоследний день турнира Valve проводит «неожиданную» презентацию нового героя. Сколько их будет в этом году? И где наш четвертый спирит, Valve?