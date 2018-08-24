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ESEA забанила двух игроков за подставные матчи
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ESEA забанила двух игроков за подставные матчи 

CyberSport.ru 24 августа 2018
ESEA выдала баны сроком на один год участникам Really Old People — Лоику effys Соважо и Виктору cardiac Квану. Игроков уличили в ставках на свои матчи, а представители букмекерской конторы GG.BET подтвердили эту информацию. Соважо и Кван использовали данные членов семьи и регулярно ставили на поражения своей команды.
Really Old People участвовали в ESEA MDL Season 28 для Северной Америки и заняли 15 место в лиге. Это гарантировало команде слот в следующем сезоне, но после инцидента ESEA исключила команду из чемпионата. Остальные участники коллектива избежали участи забаненных тиммейтов, поскольку не знали об их намерениях.
В ходе расследования ESEA и GG.BET выяснили, что комментатор платформы Рой Strong Legs Ахад поставил на матч Really Old People сразу через несколько секунд после того, как ставку осуществил Соважо. ESEA также отстранила кастера на год, сославшись на правила Valve касательно комментаторов: если один из сотрудников организатора сделал подозрительную ставку, то у компании есть все основания считать, что у него была инсайдерская информация о матче.
Strong Legs отрицает свою вину. Комментатор заявил, что сделал несколько ставок после того, как его канал на Twitch забанили, но не знал о правиле Valve и намерениях участников Really Old People. Ахад выразил надежду, что вскоре вопрос решится. Он считает, что произошло недоразумение.
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