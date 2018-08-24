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Twitch отключает просмотр без рекламы для членов Prime
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Twitch отключает просмотр без рекламы для членов Prime 

Ruvod.com 24 августа 2018
Фото: Ruvod.com
Twitch откажется от универсального просмотра игровых трансляций без рекламы в пакетах Twitch Prime, начиная с 14 сентября.
Существующие члены Twitch Prime с ежемесячной подпиской продолжат пользоваться просмотром без рекламы до 15 октября.
«Реклама — важный источник поддержки для тех авторов, кто делает Twitch», — пояснила компания, — «Это изменение усилит и разовьет эту рекламную опцию для авторов, чтобы они получили от зрителей еще больше поддержки за то, что они делают любимое дело».
Просмотр без рекламы все еще доступен в Twitch при подписке на Twitch Turbo и подписчики Prime могут получить доступ к просмотру определенных каналов без рекламы как часть Prime, используя токен ежемесячной подписки на канал, на котором для подписчиков доступен просмотр без рекламы.
«Когда мы запустили Twitch Prime, мы решили, что дадим стримерам и их зрителям лучшую ценность в играх», — заявили в компании, — «И с этого момента мы увидели, что сообщество Twitch использует преимущества Twitch Prime как ежемесячные подписки на каналы для поддержки любимых стримеров, бесплатные игры с Prime и внутри игровые трофеи для игр типа Fortnite, PUBG, Hearthstone и других. Помимо всего этого, вы подключаетесь через Amazon Prime, только в этом году мы предложили членам более $1000 на игры и трофеи».
ИСТОЧНИК: Rapid TV News
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