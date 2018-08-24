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Кто сильнее — Liquid или Secret? Прогнозы букмекеров на пятый день плей-офф TI8
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Кто сильнее — Liquid или Secret? Прогнозы букмекеров на пятый день плей-офф TI8 

CyberSport.ru 24 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Букмекеры назвали Team Liquid фаворитом в матче нижней сетки The International 2018 против Team Secret. Коэффициент на победу коллектива Куро KuroKy Салехи Тахасоми составил 1,33, а на состав Клемента Puppey Иванова — 3,13. Cybersport.ru посчитал средние коэффициенты на встречи предпоследнего дня TI8.
Flickr.com  Фаворитом в финале верхней сетки между PSG.LGD и OG является коллектив из Китая. По мнению букмекеров состав Лу Somnus丶M Яо также считается фаворитом на победу в чемпионате. Средний коэффициент на это составляет 2, в то время как у Liquid — 5.
Средние коэффициенты букмекеров на матчи пятого дня:
Team Liquid (1,33) против Team Secret (3,13);
PSG.LGD (1,29) против OG (3,44).
Средние коэффициенты на победу в турнире:
PSG.LGD — 2 (от 1,9 до 2,1);
Team Liquid — 5 (от 2,4 до 6);
OG — 4,7 (от 4,5 до 5);
Evil Geniuses — 5,5 (от 5 до 6);
Team Secret — 14 (от 12 до 16).
Плей-офф TI8 проходит с 20 по 25 августа на Rogers Arena в Ванкувере. Текущий призовой фонд турнира превышает $25 млн и продолжает расти за счет продаж боевых пропусков.
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