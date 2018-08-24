3DMAX прошла в закрытые отборочные на EPICENTER 2018. За неё играл ScreaM

3DMAX выиграла вторую открытую европейскую квалификацию на EPICENTER 2018 и получила слот в закрытых отборочных. В составе французской команды вместо Давида Davidp Принса выступал Адиль ScreaM Бенрильтом.

Вторая открытая квалификация (полная сетка):

3DMAX участвовала в первых открытых отборочных с Фабьеном kioShiMa Фье в составе. C ним команда уступила в полуфинале против AGO Esports, которая затем победила в финале.

Закрытые европейские отборочные на EPICENTER 2018 пройдут 5-6 сентября. Восемь команд разыграют один слот в стадии Wild Card. LAN-финал в Москве запланирован на 22-28 октября. Пять приглашённых коллективов и три лучшие пятёрки из Wild Card разыграют $290 тыс.

Участники закрытой европейской квалификации на EPICENTER 2018:

AGO Esports

Открытая квалификация №3 Инвайт

Инвайт

3DMAX

Открытая квалификация №4 Инвайт

Инвайт