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Игроки Virtus.pro завершили первый день Summer Skirmish #7 во второй десятке
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Игроки Virtus.pro завершили первый день Summer Skirmish #7 во второй десятке 

CyberSport.ru 24 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Игроки Virtus.pro в Fortnite остановились за пределами топ-10 по итогам первого дня Summer Skirmish #7. Джамал Jamside Сайдаев занял 17-е место с archangel_hs, а Артур 7ssk7 Кюршин расположился на 19-й строчке с Cake. Дуэты заработали чуть меньше $1,5 тыс. На 12-м месте расположился российский дуэт RWL7. Vanes130 и Crowlley выиграли $1,9 тыс. Итоги первого дня в Европе:
Матчи американского дивизиона начнутся в полночь. Русскоязычную трансляцию проведут в группе StarLadder во «ВКонтакте». Седьмая неделя Summer Skirmish входит в серию турниров Twitch Rivals. Соревнования по Fortnite проходят 24 и 25 августа. Участники играют по пять карт в день. Им начисляют по баллу за фраг. Пять дополнительных очков дают за победу, а также за восемь и более убийств в одном матче. Серия турниров Summer Skirmish открывает сезон 2018/2019 в Fortnite. Участники сражаются за $8 млн в течение восьми недель. VP.7ssk7 занял пятое место на Summer Skirmish #2. На третьей неделе в топ-6 вошли два дуэта из СНГ: fwexY+Pate1k завершили турнир на второй позиции, а HURMA+BNq1 — на шестой. RWL7.ProximaStar остановился на третьей строчке Summer Skirmish #4.
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