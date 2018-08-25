Puppey — о матче с Liquid: мне кажется, в первой игре у нас все было схвачено

Капитан Team Secret Клемент Puppey Иванов поделился впечатлениями от матча с Team Liquid и подвел итоги выступления на The International 8.

«Как прошел для нас The International? У нас были свои взлеты и падения. Если честно, мы постарались засноуболить, но на TI так бывает. Мне кажется, в первой игре у нас все было схвачено. Мы взяли Alchemist против Broodmother, Storm Spirit против Bloodseeker, Storm ещё хорошо работает против Batrider. Так что для нас все сложилось удачно, но мы плохо сыграли и неправильно поставили линии. Когда ты даришь игру, второго шанса выиграть может и не быть. Да, вторую карту мы проиграли, но мы должны были побеждать на первой, а затем играть третью. На второй карте они перехитрили нас, но… В общем, я рассчитывал на три карты», — заключил Иванов.

Team Secret потерпела поражение от Team Liquid со счетом 0:2 и покинула турнир. Прямо сейчас действующие чемпионы мира играют против Evil Geniuses.