fy: единственное, с чем у нас возникли проблемы, — последний пуш в трон

Капитан PSG.LGD Сюй fy Линьсэнь объяснил, что пошло не так в последней карте против OG, и выразил надежду, что в следующем раунде они снова встретятся с Team Liquid.

«С общением внутри команды все было нормально, как и в целом по игре. Единственное, с чем у нас возникли проблемы, — последний пуш в трон.

Кто будет нашим соперником? Мне кажется, мы снова встретимся с Team Liquid. Мы уже играли с ними и победили 2:0. Надеюсь, мы снова с ними увидимся», — отметил fy.

Прямо сейчас Evil Geniuses играет вторую карту против Team Liquid. Счет в серии 1:0 в пользу североамериканской команды. Победитель сыграет с PSG.LGD в заключительный день соревнований.