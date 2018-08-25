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fy: единственное, с чем у нас возникли проблемы, — последний пуш в трон
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fy: единственное, с чем у нас возникли проблемы, — последний пуш в трон 

Чемпионат.com 25 августа 2018
Капитан PSG.LGD Сюй fy Линьсэнь объяснил, что пошло не так в последней карте против OG, и выразил надежду, что в следующем раунде они снова встретятся с Team Liquid.
«С общением внутри команды все было нормально, как и в целом по игре. Единственное, с чем у нас возникли проблемы, — последний пуш в трон.
Кто будет нашим соперником? Мне кажется, мы снова встретимся с Team Liquid. Мы уже играли с ними и победили 2:0. Надеюсь, мы снова с ними увидимся», — отметил fy.
Прямо сейчас Evil Geniuses играет вторую карту против Team Liquid. Счет в серии 1:0 в пользу североамериканской команды. Победитель сыграет с PSG.LGD в заключительный день соревнований.
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