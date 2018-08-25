s4 — о подготовке к матчу с Team Liquid: мы 10 часов разбирали каждую мелочь

Оффлейнер Evil Geniuses Густав s4 Магнуссон рассказал о подготовке к матчу против Team Liquid, отношениях внутри команды и ожиданиях от игры с PSG.LGD.

Об отношениях внутри команды

«После того, как мы выиграли, я радовался больше остальных. Обычно я очень спокойно веду себя на публике, но в кабинке я самый шумный.

Да, я скромный парень. По крайней мере, так говорят. Но в команде я люблю подшучивать. Они даже называют меня флеймером. Это действительно так, если говорить про общение с друзьями. Когда мы с Талом перешли в EG, мы сблизились и стали хорошими друзьями, чем до этого в OG».

Об игре с Team Liquid

«Мы подошли к матчу очень подготовленными. BuLba и Fly приложили немало усилий: мы 10 часов разбирали каждую мелочь. Сегодня был не день Liquid. Мы лучше подготовились. Низкий поклон им, они здорово играли на протяжении всего турнира.

Взаимоуважение между нами? Конечно, в [Liquid] выступают замечательные игроки».

О матче с PSG.LGD «Я сосредоточен только на завтрашней игре, которая пройдет с утра. Я не думаю о гранд-финале. Матч против PSG.LGD? Я уверен в себе. Но эта команда играет в плей-офф куда лучше, чем на групповой стадии. Мы должны приложить еще больше усилий при подготовке, чем сегодня, если хотим победить».

Evil Geniuses сыграет с PSG.LGD 25 августа в 20:00 по московскому времени. Победитель встретится с OG в гранд-финале The International 8.