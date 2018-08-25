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Resolut1on: думаю, что мы не продолжим находиться в VGJ.Storm
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Resolut1on: думаю, что мы не продолжим находиться в VGJ.Storm 

Чемпионат.com 25 августа 2018
Фото: Чемпионат.com
Керри VGJ.Storm Роман Resolut1on Фоминок поделился планами на будущее после The International 8.
«Я думаю, что мы не продолжим находиться в этой организации. Мы сейчас думаем об этом всем, но мои мысли такие, что я не хочу начинать что-то новое. Я не хочу опять переходить в какую-то новую команду и опять все строить с нуля. Мне очень нравится наша компания и, по большому счету, это очень приятно играть с друзьями. Я думаю, что скорее всего останусь с ними», — заключил Фоминок.
На The International 8 VGJ.Storm заняла 7-8 место. Команда заработала $ 632 тыс. Чемпионат закончится в ночь с 25 на 26 августа.
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