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Solo: можно хорошо играть в сезоне и при этом выиграть The International
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Solo: можно хорошо играть в сезоне и при этом выиграть The International 

Чемпионат.com 26 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Капитан Virtus.pro Алексей Solo Березин в интервью RuHub рассказал о причинах поражения на The International 8 и объяснил, почему можно стабильно выступать в сезоне и на главном турнире года.
О причинах неудачного выступления на TI8 «Это очень сложный вопрос и на него получится дать только сложный ответ, который никак не уложится в 10-минутное интервью. Я считаю, что мы сделали почти все, что могли в плане подготовки. У нас действительно был долгий буткемп, что было необычно. Обычно перед турнирами мы готовились не больше двух недель. В этот же раз мы были две недели в Москве и две недели в Канаде. Мы сыграли около 120 кланваров с командами различного уровня: Team Liquid, PSG.LGD, OG. Мы неплохо разобрались в мете под конец буткемпа, но так получилось, что мы отказались от Drow Ranger, которая на самом деле является одним из ключевых героев, вокруг нее можно строить отличные пики. Скорее всего в этом была моя вина, что мы решили не брать ее. У нас не очень шло с Io — от него мы тоже отказались. То есть тех героев, которые оказались сильными и метовыми на „Инте“, у нас в пуле не было. Мы рассчитывали играть от других персонажей, мы построили свою игру, но этого оказалось недостаточно.
Как мне кажется, мы приложили достаточно усилий, чтобы подготовиться. Каждый из нас старался, но подготовились мы плохо, как факт. Много метовых героев выпало из нашего пула до начала турнира. Мы пытались их вернуть по ходу чемпионата, но у нас не получилось. То есть мы плохо подготовились. Но мы старались». О победе на The International после удачного сезона «Мне сразу приходит в голову пример Alliance, однако надо сказать, что и уровень конкуренции тогда был другой. В 2013 году можно было по пальцам пересчитать команды, претендующие на Аэгис. Сейчас же уровень игры очень высокий, многие команды очень хорошо себя показывают. Все знают, как играть в доту.
Team Liquid тоже очень хорошо показывала себя во второй половине прошлого сезона: она выиграла StarLadder, EPICENTER 2017, DreamLeague и The International. Короче, можно хорошо играть в сезоне и при этом выиграть The International».
Virtus.pro заняла 5-6 место на The International 8. Команда уступила в нижней сетке Evil Geniuses.
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