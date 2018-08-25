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MVP возглавила группу после первого дня StarSeries i-League PUBG Season 2. Natus Vincere идут восьмыми
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MVP возглавила группу после первого дня StarSeries i-League PUBG Season 2. Natus Vincere идут восьмыми 

CyberSport.ru 25 августа 2018
Фото: CyberSport.ru
Team MVP вышла в лидеры групповой стадии StarSeries i-League PUBG Season 2. Корейский коллектив заработал 864 очка после пяти матчей. Из представителей СНГ выше всех забрались Natus Vincere — 552 очка и восьмое место. M19 заняла 11-е место с 410 очками, а Vega Squadron расположилась на 14-й строчке — 265 очков. Промежуточные итоги групповой стадии после первого дня:
Vk.com  Групповая стадия StarSeries i-League PUBG Season 2 проходит с 25 по 28 августа в Киеве. 16 команд сыграют 20 матчей, восемь лучших составов попадут в основной этап. Основная стадия турнира пройдет с 30 августа по 2 сентября. К восьми представителям группового этапа присоединятся восемь лучших команд первого сезона StarSeries i-League PUBG, которые получили приглашения. Участники разыграют $100 тыс.
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