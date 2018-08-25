Дуэт 7ssk7 занял третье место во второй день Twitch Rivals

Состав игрока Virtus.pro по Fortnite Артура 7ssk7 Кюршина финишировал в топ-3 второго дня Twitch Rivals. Дуэт заработал $22 650. Напарником Кюршина выступил стример Кирилл kekaseka Забродин. Состав второго игрока Virtus.pro Джамала Jamside Сайдаева занял 22-е место, заработав $1,7 тыс. На первой строчке оказался дуэт Kinstaar и jzbeed — $43 тыс. Положение команд во второй день Twitch Rivals:

Vk.com Vk.com Twitch Rivals — два отдельных турнира, которые прошли 24 и 25 августа во время седьмой недели Summer Skirmish Series. Разработчики Fortnite заключили партнерство с Twitch на седьмую неделю серии чемпионатов, где Epic Games разыгрывает $8 млн