Fly: какое меня ждет будущее? Сложно сказать после поражения

Капитан Evil Geniuses Тал Fly Айзик прокомментировал поражение от PSG.LGD и объяснил, почему команда прогрессировала так быстро.

«Мы подошли с хорошим настроем к матчу, ведь мы играли с PSG.LGD на групповой стадии. Мы не стали мудрить, мы хотели использовать те наработки, благодаря которым прошли так далеко. Но сегодня они превзошли нас.

Что нам помогло вырасти как команде? Каждый игрок состава очень талантлив. С момента, как мы присоединились к команде, нам удалось выстроить отличное взаимодействие друг с другом. У нас собралась прекрасная компания, мы хорошо относимся друг к другу.

Какое меня ждет будущее? Сложно сказать после поражения. Понадобится время. Нужно поговорить с ребятами, и тогда станет ясно», — отметил Айзик в послематчевом интервью.

Evil Geniuses проиграла PSG.LGD в матче за выход в гранд-финал. Команда из североамериканского региона заработала $ 2,6 млн