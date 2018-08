Unique использовала HLTV, чтобы узнать об экономике соперников. Ее наказали техническим поражением на одной карте

Unique нарушила правила в четвертьфинальном матче UK Masters Insomnia63, воспользовавшись онлайн-статистикой HLTV. Российской команде засчитали техническое поражение на первой карте встречи, которая шла до двух побед. Из-за этого счет стал 1:1, решающая игра состоялась 25 августа в 23:00 мск. Unique победила и вышла в полуфинал турнира. Игроки российского клуба во время матча против Cat345 открыли онлайн-статистику HLTV, чтобы видеть, сколько денег есть у соперника и каким оружием он располагает. Видео с доказательством вины Unique опубликовал в твиттере участник проигравшей команды Дом dOMM Сулкас. По словам Алексея OverDrive Бирюкова, ролик записал один из игроков Fnatic Academy. Imagine getting only a warning for looking at hltv to check money, weapons etc in between rounds on LAN, WITH video evidence. wp to team space jam/team unique (: pic.twitter.com/71nCF8YIWc— soulcas ⛓️ (@dOMM1337) August 25, 2018

Попробуйте представить, что за использование статистики HLTV между раундами на LAN-турнире и при наличии видеодоказательства можно получить только предупреждение. Хорошо сыграно, Unique! Представители Cat345 пожаловались организаторам. На видео было сложно определить, в какой момент игры Unique воспользовалась статистикой HLTV, поэтому команда получила только предупреждение. После этого информация о нарушении появилась на reddit, и организаторы пересмотрели решение. Об этом они сообщили в TwitLonger.

«Новая информация позволила нам подтвердить вину Team Unique на первой карте четвертьфинального матча против Cat345.

На оригинальном видео невозможно понять, было ли нарушение совершено во время матча, нашей команде не удалось выявить точный момент инцидента. С нашей стороны было бы нечестно наказывать Team Unique, не имея доказательств.

Затем несколько представителей нашей команды находились рядом с игроками, чтобы убедиться в честной игре на второй карте».

Unique вышла в полуфинал турнира после победы на третьей карте со счетом 16:7. В следующем матче она сыграет против состава Team EndPoint. Призовой фонд турнира составляет $32 тыс.